بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، تهرانی‌ها در ماه گذشته ۲۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۹ روز هوای قابل قبول تنفس کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، طی آبان‌ماه سال جاری تهرانی‌ها ماه گذشته ۲۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۹ روز هوای قابل قبول تنفس کردند. بهترین کیفیت هوا ۲۷ آبان ماه با شاخص ۸۰ بود. آلوده‌ترین روز با شاخص ۱۴۸ در روز ۱۳ آبان به ثبت رسید. آلاینده شاخص این ماه ذرات معلق کمتر ۲.۵ میکرون بود.

طی آبان ماه سال گذشته تهرانی‌ها ۲۱ روز هوای قابل قبول، هشت روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز هوای ناسالم ثبت شد. بهترین کیفیت هوا ۱۶ آبان ماه با شاخص ۵۷ بود. آلوده‌ترین روز با شاخص ۱۵۲ در روز ۲۷ آبان به ثبت رسید. آلاینده شاخص این ماه ذرات معلق کمتر ۲.۵ میکرون بود.

آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ کیفیت هوا درمجموع ۱۶ روز در شرایط قابل قبول، ۱۳ روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز در شرایط ناسالم ثبت شد. ۲۴ آبان با شاخص ۱۵۱، آلوده‌ترین روز از منظر آلاینده ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون بود.

وضعیت هوای تهران در دومین ماه پاییز ۱۴۰۱ به‌گونه‌ای بود که ۱۹ روز در شرایط قابل قبول و ۱۱ روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. آلاینده شاخص هوای آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بود. کمینه شاخص ثبت شده برای آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون عدد ۶۷ و بیشینه آن عدد ۱۴۳ را نشان می‌دهد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

گفتنی است در هوای پاک که با رنگ سبز نشان داده می‌شود، شرایط کیفیت هوا مناسب است و خطری برای سلامت انسان ندارد. در هوای سالم که به رنگ زرد شناخته می‌شود، کیفیت هوا قابل قبول و غلظت آلاینده‌ها کمتر از حدی است که بر سلامت انسان تاثیر منفی داشته باشد اما در هوای ناسالم برای گروه‌های حساس که به رنگ نارنجی نشانه‌گذاری می‌شود، مقدار AQI بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ قرار می‌گیرد که در نتیجه آن گروه‌های حساس اثرپذیری بیشتری از آلودگی هوا خواهند داشت.

در هوای ناسالم که به رنگ قرمز است، کلیه افراد جامعه در معرض مخاطرات ناشی از آلودگی هوا قرار می‌گیرند و حتی ممکن است گروه‌های حساس دچار عوارض شدیدتری شوند. افزون بر این در هوای بسیار ناسالم که به رنگ بنفش نشان داده می‌شود و عدد AQI بین ۲۰۱ تا ۳۰۰ قرار می‌گیرد، احتمال بروز عوارض جدی برای سلامت افراد جامعه افزایش می‌یابد.