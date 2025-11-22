براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ۱۵ شهر خوزستان در وضعیت قهوه‌ای، بنفش، قرمز و نارنجی قرار دارد.

دشت آزادگان در وضعیت خطرناک آلودگی هوا، ۱۴ شهر در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز، شنبه یکم آذر در دشت آزادگان روی عدد ۴۱۳ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قهوه‌ای و خطرناک هوا است.

شاخص کیفی آلودگی هوا در هویزه ۳۲۳ AQI را نشان می‌دهد که گویای وضعیت بنفش و بسیار ناسالم است و اهواز با ۱۸۳، شوشتر ۱۸۲، ماهشهر و ملاثانی ۱۷۵، کارون ۱۷۴، بهبهان ۱۵۸، خرمشهر ۱۵۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار گرفت.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، آبادان و دزفول با ۱۴۱، شادگان ۱۳۷، آغاجاری ۱۳۶، باغملک ۱۰۹، اندیمشک ۱۰۱ AQI، شهر‌های با وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس در استان خوزستان هستند.

گفتنی است؛ امیدیه، اندیکا، ایذه، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان شهر‌های با وضعیت قابل قبول هستند.

براساس تصمیم گیری کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان، به علت آلودگی هوا مدارس و دانشگاه‌های شهرستان‌های اهواز، باوی، حمیدیه، کارون و شوشتر در روزهای شنبه و یکشنبه یکم و دوم آذرماه نیز به صورت مجازی و در بستر شاد فعالیت دارند.