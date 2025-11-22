رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آیین‌نامه اصلاحی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد هادی سبحانیان، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‏ای، اصلاح آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است.

این آیین نامه در اجرای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در هفت فصل و ۸ ماده و ۱۶ تبصره به تصویب رسیده و مقررات آن از ابتدای سال ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا است.

بر اساس مفاد آیین نامه مذکور، مودیانی که از دفاتر الکترونیکی استفاده می‌کنند، می‌بایست برای ثبت اطلاعات در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی، نسبت به دریافت کد رهگیری پلمب دفاتر الکترونیکی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سال مالی مورد نظر اقدام نمایند.

همچنین مودیان مکلفند برای ثبت اطلاعات سال مالی موردنظر اطلاعات رویداد‌های مالی خود را، مطابق نمونه اعلامی توسط سازمان، در دوره زمانی مندرج در جدول زیر، حداکثر تا مهلت‌های تعیین‌شده، در «سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی» بارگذاری کنند.