

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس سازمان با حضور در محل حادثه ضمن بازدید میدانی، از آخرین وضعیت عملیات اطفای حریق و اقدامات نیرو‌های امدادی و تخصصی مطلع شد.

پس از این بازدید، جلسه ستاد مدیریت بحران با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، رئیس ستاد مدیریت بحران کشور و استاندار مازندران برگزار شد.

در این جلسه بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تأمین تجهیزات موردنیاز و تسریع در روند کنترل و مهار کامل حریق تأکید شد.