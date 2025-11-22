پخش زنده
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با حضور در محل آتشسوزی جنگل الیت چالوس از مناطق آسیبدیده بازدید و در جلسه ستاد مدیریت بحران برای بررسی راهکارهای فوری مهار حریق شرکت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس سازمان با حضور در محل حادثه ضمن بازدید میدانی، از آخرین وضعیت عملیات اطفای حریق و اقدامات نیروهای امدادی و تخصصی مطلع شد.
پس از این بازدید، جلسه ستاد مدیریت بحران با حضور رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، رئیس ستاد مدیریت بحران کشور و استاندار مازندران برگزار شد.
در این جلسه بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، تأمین تجهیزات موردنیاز و تسریع در روند کنترل و مهار کامل حریق تأکید شد.