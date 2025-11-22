پخش زنده
رئیس اداره دامپزشکی رامشیر گفت: طرح ساماندهی عاملان فروش غیر مجاز مرغ زنده در این شهرستان درحال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، میلاد عامری اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبات کارگروه مقابله با عاملان فروش غیر مجاز مرغ زنده، طرح ساماندهی و برخورد با این موارد در رامشیر آغاز شده است.
وی افزود: این طرح با هدف ارتقای سطح بهداشت عمومی، پیشگیری از شیوع بیماریهای دامی و کاهش خطر بیماریهای مشترک بین انسان و دام اجرا میشود.
عامری با تأکید بر اینکه عرضه غیرمجاز مرغ زنده در معابر عمومی تهدیدی جدی برای سلامت جامعه بهشمار میرود، تصریح کرد: چنین فعالیتهایی میتواند زمینهساز شیوع بیماریهای خطرناکی مانند آنفلوانزای فوقحاد پرندگان باشد؛ بیماریای که علاوه بر ایجاد خسارات سنگین در صنعت طیور، سلامت انسانها را نیز با خطر جدی مواجه میکند.
رئیس اداره دامپزشکی رامشیر میگوید: این طرح با همکاری اداره دامپزشکی، شهرداری و نیروی انتظامی در حال اجراست و تیمهای مشترک بازرسی بهطور مستمر در سطح شهر حضور دارند.
وی بیان داشت: این تیمها ضمن ساماندهی عاملان فروش غیر مجاز مرغ زنده، از تکرار تخلفات و تهدید سلامت عمومی جلوگیری میکنند.
عامری ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای وضعیت بهداشتی شهر، به افزایش اعتماد عمومی نسبت به سلامت مواد پروتئینی عرضهشده نیز کمک خواهد کرد.
رئیس اداره دامپزشکی رامشیر در پایان از شهروندان خواست مرغ مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ اطلاعرسانی کنند.