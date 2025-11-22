به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در پی وقوع ریزش کوه در مسیر ارتباطی روستای وسمق به روستای قزلقاش در شهرستان تفرش، این جاده مواصلاتی به طور کامل مسدود شد. این حادثه علاوه بر انسداد مسیر، به خط لوله انتقال آب منطقه هفتیان نیز آسیب وارد کرده است.

ا اعلام این حادثه، بلافاصله اکیپ‌های اجرایی و عمرانی مربوطه جهت ارزیابی و رفع آسیب‌های وارده به محل اعزام شدند. این تیم‌ها در حال حاضر مشغول بازگشایی مسیر مسدود شده و ترمیم خط لوله آسیب‌دیده آب هفتیان هستند تا عبور و مرور و تأمین آب شرب منطقه در اسرع وقت به حالت عادی بازگردد.