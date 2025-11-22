معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: در حال حاضر ۱۶ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت نهضت ملی مسکن در استان در حال ساخت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجید سعید دریس زاده با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان اظهار داشت: ۵۹ هزار نفر در استان متقاضی طرح نهضت ملی مسکن هستند که تایید نهایی شده‌اند و تاکنون برای ۲۵ هزار نفر تخصیص زمین انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۶ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت نهضت ملی مسکن در استان خوزستان در حال ساخت است.

دریس زاده حین بازدید میدانی به همراه جمعی از متقاضیان پروژه اکباتان شهرستان اهواز گفت: در این طرح هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی ساخته می‌شود که شامل دو فاز مجزاست، که با پیشرفت‌های مختلفی در حال ساخت است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به اینکه بزودی بخشی از واحد‌های پروژه اکباتان به متقاضیان واگذار می‌شود، بیان داشت: در فاز اول پروژه اکباتان ۶۴ واحد ساخته شده و تحویل متقاضیان در شهرستان اهواز شده است؛ بخش دیگری از این واحد‌ها بصورت پلکانی تا انتهای سال جاری تحویل متقاضیان خواهد شد.

وی با بیان اینکه متراژ هر واحد مسکونی در پروژه اکباتان ۹۴ متر مربع است؛ تصریح کرد: باتوجه به سهم آورده متقاضیان و زمان پرداخت، تحویل واحد‌ها اولویت بندی شده است و به متقاضیان واگذار می‌شود.