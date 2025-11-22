رئیس سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح از پیشرفت ۳۰ درصدی عکس‌برداری هوایی در بخش مرزی طرح حدنگار خبر داد و گفت: داده‌های تولیدشده و عکس‌های هوایی پس از پردازش، در اختیار سازمان ثبت قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امیر مجید فخری درباره تعامل سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح با قوه قضاییه در حوزه حدنگار افزود: در همکاری با قوه قضاییه به ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عملیات به‌صورت بلوک‌های نقشه‌برداری و شیت‌های نقشه‌های ۲۵۰ هزار انجام می‌شود. داده‌های تولیدشده و عکس‌های هوایی پس از پردازش، در اختیار سازمان ثبت قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح، گفت: این سازمان بخشی از طرح حدنگار را در حوزه مرزی بر عهده دارد که وسعت آن حدود ۵۰ میلیون هکتار است. تاکنون نزدیک به ۳۰ درصد این محدوده تحت عکس‌برداری هوایی قرار گرفته است.

وی با اشاره به همکاری «خوب و منسجم» با سازمان دستگاه قضا و نقشه‌برداری کشور افزود: عکس‌های هوایی تهیه‌شده برای ارزیابی فنی در اختیار سازمان نقشه‌برداری قرار می‌گیرد که این فرآیند به‌صورت مستمر در حال انجام است.

امیر فخری درباره دلایل بروز تأخیر در بخشی از عملیات اجرایی گفت: نخست، مسائل امنیتی اخیر بود که باعث شد آسمان کشور در مقطعی برای پرواز‌های عملیاتی امن نباشد. موضوع دوم نیز به فناوری مربوط می‌شود؛ هرچه دسترسی ما به تجهیزات پیشرفته‌تر عکسبرداری هوایی بیشتر باشد، سرعت و دقت کار افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح، افزود: با تمهیدات پیش‌بینی‌شده امیدواریم تجهیزات جدید در اختیار قرار گیرد تا روند کار تسریع شود.