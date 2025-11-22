پخش زنده
به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) نمایشگاه خیابانی سپیده دم با محوریت نمایش مظلومیت اهل بیت (ع) خصوصاً سیدة النساءالعالمین حضرت زهرا سلامالله علیها دایر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) نمایشگاه خیابانی سپیده دم با محوریت نمایش مظلومیت اهل بیت (ع)، زنده نگهداشتن راه حضرت زهرا (س)، ترویج زندگی با نوی بزرگ دو عالم و ارتقای بینش دینی واعتقادی مردم در بابل برگزار شد.
پایه محتوایی این نمایشگاه، روایتگری غربت خاندان عصمت و طهارت علیهمالسلام به ویژه حضرت زهرا سلامالله علیها است. این رویداد فرهنگی مذهبی تا ۶ آذر عصرها برای بازدید علاقمندان در خیابان مدرس جنب اداره کل مخابرات استان برپاست.