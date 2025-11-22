چهار دوچرخه‌سوار آینده‌دار استان به منظور شرکت در مرحله اول اردوی تیم ملی دوچرخه‌سواری استعداد‌های برتر کشور، به تهران فراخوانده شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هلن فریبرزی، ترنم نوروزی، ستایش شمسی و زهرا فضلی به مرحله اول اردوی استعداد‌های برتر دوچرخه‌سواری کشور دعوت شدند.

ین اردو با هدف شناسایی، ارزیابی و پرورش استعداد‌های درخشان رشته دوچرخه‌سواری برگزار می‌شود و با حضور هلن فریبرزی، ترنم نوروزی، ستایش شمسی و زهرا فضلی از استان مرکزی رسمیت می‌یابد.

درحله نخست اردوی تیم ملی استعداد‌های برتر دختران از تاریخ ۸ تا ۱۰ آذرماه سال جاری در تهران برپا خواهد شد و نفرات دعوت شده تحت نظارت کادر فنی تیم ملی به تمرین و ارزیابی خواهند پرداخت.