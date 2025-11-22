پخش زنده
امروز: -
حجت الاسلام حسينی يمين، استاد حوزه و دانشگاه بر نقش مهم اخلاق حرفهای در تعاملات اقتصادی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجتالاسلام حسینی یمین در نشست درس اخلاق بازاریان و اصناف همدان با تأکید بر نقش مهم اخلاق حرفهای در تعاملات اقتصادی، به بیان نکاتی در زمینه توکل، انصاف و رعایت حقوق مشتریان پرداختند.
او با اشاره به اهمیت سخاوت و توکل در کسبوکار گفت: خداوند از انسان میخواهد که اهل سخاوت باشد و نگرانی به خود راه ندهد، چرا که همه امور در ید قدرت الهی است.
استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اگر کسی باور کند که همه چیز دست خداست، بسیاری از سختیها برای او آسان میشود.
حجت الاسلام حسینی یمین همچنین با انتقاد از برخی رفتارهای نادرست در بازار، بر رعایت امانتداری و دوری از قسمهای نابجا تأکید کرد و گفت: نباید برای فروش اجناس، نام مقدسات را وسیله قسم قرار داد، ارزش نام خدا و ائمه بسیار بالاتر از آن است که در معاملات روزمره بهکار گرفته شود.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به مسئله بازگرداندن کالا افزود: نوشتن جمله "جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود" از نظر قانونی مانعی ندارد، اما اگر فروشنده کالا را بازپس بگیرد، این کار نوعی نیکی است و خداوند پاداش آن را خواهد داد.
او درباره قیمتگذاری و رعایت انصاف در معاملات نیز تصریح کرد: اسلام مبلغ ثابت و مشخصی برای سود تعیین نکرده است، اما تأکید دارد که هیچگونه ظلمی در معامله نباید رخ دهد، تشخیص عرف و شرایط بازار در این زمینه اهمیت ویژهای دارد.
حجتالاسلام حسینی یمین به ضرورت آشنایی اصناف با احکام فقهی اشاره و تأکید کرد: امیرالمؤمنین(ع) فرمودهاند: ای گروه بازاریان، قبل از فعالیت اقتصادی ابتدا احکام را بیاموزید، معاملات یا حلال هستند یا حرام و وظیفه ما شناخت موارد باطل و حرام است تا بقیه معاملات در چارچوب حلال انجام شود.