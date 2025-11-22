پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با آغاز هفته بسیج، میز خدمت دادگستری استان خوزستان در مصلای مهدیه امام خمینی اهواز برگزار و مسائل و به درخواستهای حقوقی و قضایی ۶۴ نفر از نمازگزاران بهصورت حضوری رسیدگی شد.
در این میز خدمت حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی رئیس توسعه حل اختلاف اهواز و بابک عیوضی و محمدامیر حیدرخواه معاونین دادستان اهواز حضور داشتند.
دیدارهای مردمی در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر ملاقات بیواسطه مسؤولان قضایی با مردم، و با هدف رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی آنان هر هفته یک نوبت در دادگستریها و یک نوبت در محل برگزاری نماز جمعه و به صورت فوقالعاده در طول هفته برگزار میشود.