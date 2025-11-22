رئیس سازمان منابع طبیعی کشور از اعزام ۳۵۰ نیروی امدادی در قالب ۳۵ اکیپ ۱۰ نفره به منطقه آتش‌سوزی جنگل‌های مازندران خبر داد و وضعیت دشوار جغرافیایی را عامل تداوم حریق عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رضا افلاطونی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی کشور در بازدید از منطقه درگیر آتش‌سوزی گفت: ۳۵۰ نیروی امدادی از استان‌های مشخص شده را در قالب ۳۵ اکیپ ۱۰ نفره به روستای الیت اعزام کرده‌ایم.

وی با اشاره به عملیات هوایی برای جابجایی نیروها افزود: هم‌اکنون هلیکوپتر در حال انجام عملیات هلی‌برن برای انتقال نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی است. نیروهایی که شب گذشته در منطقه حاضر بودند در حال تعویض با نیروهای تازه‌نفس هستند.

افلاطونی با تقدیر از همکاری دستگاه‌های مختلف به ویژه وزارت دفاع و کاپیتان نوری، در پاسخ به علت تداوم آتش‌سوزی گفت: وضعیت جوی کم‌بارش، شرایط خاص جغرافیایی منطقه به شدت کوهستانی، و وجود لاشه درختان شکسته‌افتاده زیاد از عوامل اصلی ادامه حریق هستند.

رئیس سازمان منابع طبیعی کشور در مورد مساحت درگیر آتش‌سوزی گفت: در حال حاضر منطقه حریق ما زیر ۱۰ هکتار است و ارزیابی دقیق مساحتی معمولاً پس از مهار کامل آتش انجام می‌شود.

وی افزود: این حریق به دلیل شرایط ویژه منطقه، نیاز به عملیات کاملاً تخصصی دارد و همه نیروها با تمام توان در حال مهار آتش هستند.