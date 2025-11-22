دستگیری از نیازمندان اقدامی دیگر از خیر خوشنام سرفاریابی
خیر خوشنام سرفاریابی ۱۵ میلیارد ریال برای رفع مشکلات اداری و تامین نیاز مستمندان بخش سرفاریاب کمک کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید رحمت الله کشاورز خیر خوشنام سرفاریابی با حضور در دفتر امام جمعه این بخش پس از شنیدن گزارشی از نیازمندیها و مشکلات در حوزههای مختلف اداری در سطح بخش و دریافت برخی درخواستهای مردمی، مبلغ ۱۵ میلیارد ریال برای رفع برخی مشکلات اداری و رفع گرفتاریهای افراد نیازمند، اهدا کرد. آقای کشاورز هدف از این اقدام خدا پسندانه را رضایت خداوند و خوشحالی مردم نیازمند و همچنین کمک به ادارات بخش، برای ارائه خدمات بهتر به مردم عنوان کرد و گفت: رفع مشکلات نیازمندان و پیگیری درخواستهای آنان همچنان ادامه دارد. امام جمعه سرفاریاب نیز در این دیدار، گفت: بخشش و دستگیری موجب رفع فقر و گناه در جامعه میشود و مردم نسبت به انسان بخشنده، مهر و محبت پیدا خواهند کرد. حجت الاسلام زارعی گفت: از کارهای خیرخواهانه و حمایتهای سید رحمت الله کشاورز، از نیازمندان تقدیر کرد. گفتنی است سید رحمت الله کشاورز با مشارکت در برنامه گل ریزان زندان دهدشت با اهدا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال و گذشت شاکیان ۲۵ نفر از زندانیان جرائم غیر عند مالی را از این زندان آزاد کرد.