به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اولین راند مسابقات اسلالوم امدادی خوزستان در پیست غدیر اهواز با معرفی نفرات برتر به پایان رسید. در کلاس منفی ۱۵۰۰ تیم امدادی بخش اتومبیل سوشا نبوی و بخش موتور ساسان احمدی اول شدند، تیم امدادی حمید نبهانی (اتومبیل) و هادی عطایی (موتور) در جایگاه دوم ایستادند و ترکیب اتومبیل خلیل عساکره و بخش موتور مهدی سعیدی سوم شد.

همچنین در کلاس آزاد تیم امدادی محمد مهدی طاهری (اتومبیل)، میلاد بیگدلی (موتور) اول شد، تیم امدادی کوشا آقایی (اتومبیل) و محمد نادی (موتور) در جایگاه دوم ایستاد و اشکان اسدالهی در بخش اتومبیل و مهدی دبات در بخش موتور سوم شد.

قهرمانی خوزستان در پاراوزنه‌برداری منطقه‌ای کشور

مسابقات پاراوزنه‌برداری منطقه‌ای کشور در دو بخش بانوان و آقایان در اهواز با معرفی تیم‌های برتر به پایان رسید.

در پایان خوزستان در بخش بانوان و آقایان اول شد و تیم‌های اصفهان و بوشهر به ترتیب دوم و سوم شدند.