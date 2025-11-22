به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، امیر محمدپور معاون توسعه و مدیریت منابع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در شاهرود گفت: امسال کانون پرورش فکری کودکان با چهار سیاست نوجوان محوری، مرکز محوری، مخاطب محوری و آموزش و توانمندسازی تا به هدف نهایی خود که ایرانی آباد است برسد.

به گفته محمدپور، هم اکنون بیش از هزار و ۲۰۰ مرکز ثابت و سبار کانون پرورش فکری با دو میلیون عضو در کشور فعالیت می‌کنند.

معاون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در سفر به شاهرود مسائل و مشکلات کانون های این شهرستان را بررسی کرد.