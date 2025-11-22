پخش زنده
خیران اصفهانی با حضور در یکی از زورخانههای اصفهان در گلریزان حمایت از خانوادههای کم برخوردار شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این مراسم که با حضور سخنگوی قوه قضائیه، استاندار اصفهان، مدیرکل دادگستری استان و دیگر مسئولان استانی برگزار شد، خیران اصفهانی در جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی مشارکتی به یادماندنی داشتند.
سخنگوی قوه قضائیه در این مراسم با بیان اینکه ورزش زورخانهای همواره نه فقط ورزش بلکه مکانی برای پرورش جوانمردی و بزرگمردی است، گفت: هدف از حضور در این مراسم این بود که بتوانیم یک فرهنگ مستمر را برای کم کردن مشکلات مردم نیازمند با حضور خیران به جریان دائمی نیک و ارزشمند تبدیل کنیم.
اصغر جهانگیر افزود: فرهنگ غنی کمک به نیازمندان همواره در کشور جاری و ساری بوده و اصفهان به عنوان استان نخست در بحث جریانهای و کارهای خیر یک الگوی کم نظیر در کشور است.
وی گفت: کارهای عام المنفعه و خیر برکاتی ارزشمند و ارزنده در جامعه تزریق میکند و ما تلاش داریم تا فرهنگ غنی ایرانی با محوریت پهلوانی را با حضور خیران، ورزشکاران، باستانی کاران و همه آحاد مردم در این راستا بیشتر گسترش و توسعه دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه همچنین با بیان اینکه در کشور خانوادههای زیادی اعم از زندانیان جرائم غیر عمد، خانوادههای بی سرپرست، خانوادههای بد سرپرست و خانوادههای بازمانده از تحصیل زیادی وجود دارند، گفت: طرح حمایت از این خانوادهها با تلاش خیران روز به روز سبب میشود تا این مشکلات در جامعه کمتر و به حداقل برسد.
اصغر جهانگیر افزود: ورزش زورخانهای و پهلوانی نمادی از بزرگمردی و جوانمردی مردمان عزیز ایران زمین است و مکانی است که همواره انفاق در آن برای مردم بوده است، جایی که گره گشای مشکلات مختلف جامعه و خانودهها است.
وی گفت: تمام تلاش و برنامه ریزی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه این است تا با حمایت خیران نیکوکار بتوانیم بزههای اجتماعی و مشکلات و معضلات مختلف جامعه را به حداقل برسانیم و این امر مطمنا با حضور تمامی اقشار جامعه همراه با خیران نیکوکار و فداکار سریعتر انجام خواهد شد و به ثمر خواهد نشست.