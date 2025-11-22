به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این مراسم که با حضور سخنگوی قوه قضائیه، استاندار اصفهان، مدیرکل دادگستری استان و دیگر مسئولان استانی برگزار شد، خیران اصفهانی در جمع آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی مشارکتی به یادماندنی داشتند.

سخنگوی قوه قضائیه در این مراسم با بیان اینکه ورزش زورخانه‌ای همواره نه فقط ورزش بلکه مکانی برای پرورش جوانمردی و بزرگمردی است، گفت: هدف از حضور در این مراسم این بود که بتوانیم یک فرهنگ مستمر را برای کم کردن مشکلات مردم نیازمند با حضور خیران به جریان دائمی نیک و ارزشمند تبدیل کنیم.

اصغر جهانگیر افزود: فرهنگ غنی کمک به نیازمندان همواره در کشور جاری و ساری بوده و اصفهان به عنوان استان نخست در بحث جریان‌های و کار‌های خیر یک الگوی کم نظیر در کشور است.

وی گفت: کار‌های عام المنفعه و خیر برکاتی ارزشمند و ارزنده در جامعه تزریق می‌کند و ما تلاش داریم تا فرهنگ غنی ایرانی با محوریت پهلوانی را با حضور خیران، ورزشکاران، باستانی کاران و همه آحاد مردم در این راستا بیشتر گسترش و توسعه دهیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه همچنین با بیان اینکه در کشور خانواده‌های زیادی اعم از زندانیان جرائم غیر عمد، خانواده‌های بی سرپرست، خانواده‌های بد سرپرست و خانواده‌های بازمانده از تحصیل زیادی وجود دارند، گفت: طرح حمایت از این خانواده‌ها با تلاش خیران روز به روز سبب می‌شود تا این مشکلات در جامعه کمتر و به حداقل برسد.

اصغر جهانگیر افزود: ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی نمادی از بزرگمردی و جوانمردی مردمان عزیز ایران زمین است و مکانی است که همواره انفاق در آن برای مردم بوده است، جایی که گره گشای مشکلات مختلف جامعه و خانوده‌ها است.

وی گفت: تمام تلاش و برنامه ریزی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه این است تا با حمایت خیران نیکوکار بتوانیم بزه‌های اجتماعی و مشکلات و معضلات مختلف جامعه را به حداقل برسانیم و این امر مطمنا با حضور تمامی اقشار جامعه همراه با خیران نیکوکار و فداکار سریعتر انجام خواهد شد و به ثمر خواهد نشست.