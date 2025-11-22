به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار چهار‌باغی در این مراسم با تاکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در دوران دفاع مقدس گفت: حضور داوطلبانه گروه‌ها و قشرهای مختلف از سراسر کشور در جبهه‌های نبرد، سهم بزرگی در پیشبرد جنگ و دستیابی به پیروزی داشت.

وی افزود: رزمندگان با جانفشانی و ایستادگی خود، امنیت کشور را تضمین کردند و الهام‌بخش امت اسلامی شدند؛ بدون تردید آیندگان به جانبازان و آزادگان دوران دفاع مقدس افتخار خواهند کرد.