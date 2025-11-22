پخش زنده
امروز: -
یادواره شهدای اقتدار با حضور رئیس اداره آموزش قرارگاه مرکزی عملیاتی خاتمالانبیاء(صلی الله علیه و آله) در مسجد حضرت ابوالفضل العباس(علیه السلام) محله قنبرلوی هریس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار چهارباغی در این مراسم با تاکید بر نقش تعیینکننده مردم در دوران دفاع مقدس گفت: حضور داوطلبانه گروهها و قشرهای مختلف از سراسر کشور در جبهههای نبرد، سهم بزرگی در پیشبرد جنگ و دستیابی به پیروزی داشت.
وی افزود: رزمندگان با جانفشانی و ایستادگی خود، امنیت کشور را تضمین کردند و الهامبخش امت اسلامی شدند؛ بدون تردید آیندگان به جانبازان و آزادگان دوران دفاع مقدس افتخار خواهند کرد.