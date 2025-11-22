مدیرکل اوقاف گیلان از برگزاری ویژه برنامه‌های سوگواره یاس نبوی به مناسب شهادت حضرت زهرا (س) در بیش از ۴۰۰ بقعه متبرکه استان تا ۵ آذر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت‌الاسلام اسماعیل تدینی گفت: به مناسبت ایام فاطمیه، مراسم سوگواره «یاس نبوی» از اول تا پنجم آذرماه در ۴۹۵ بقعه متبرکه و امام زاده گیلان با حضور مبلغان بومی و غیربومی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اعزام و استقرار ۱۳۲ مبلغ دینی برای تبیین سیره نورانی حضرت زهرا (س) و ترویج فرهنگ مقاومت اسلامی، افزود: مجموعه‌ای از فعالیت‌های عبادی، فرهنگی و آموزشی در قالب این سوگواره، در سراسر استان در این مدت اجرا می‌شود.

مدیرکل اوقاف گیلان گفت: اقامه نماز جماعت در ۱۳۲ بقعه متبرکه، برگزاری همایش «رهروان یاس نبوی» در بیش از ۲۵ بقعه، اجرای مراسم شام غریبان در ۴۰ بقعه و اطعام عزاداران در ۸۰ بقعه متبرکه استان از جمله برنامه‌های پیش بینی شده تا ۵ آذر است.

حجت الاسلام تدینی از برگزاری نمایشگاه محصولات فرهنگی در ۳۰ بقعه متبرکه استان برای معرفی آموزه‌های فاطمی خبر داد و افزود: فضا سازی محیطی، پخش مداحی، برپایی ایستگاه‌های صلواتی و اجرای برنامه‌های فرهنگی متنوع از جمله اقدامات تدارک دیده‌شده در این مدت است.

وی با بیان اینکه در روز شهادت حضرت زهرا (س)، اجتماع بزرگ عزاداران فاطمی در ۵۰ بقعه متبرکه گیلان برگزار می‌شود، هدف از برگزاری این سوگواره، پاسداشت مقام والای حضرت زهرا (س) و تقویت پیوند معنوی مردم با بقاع متبرکه و ارزش‌های اسلامی است.