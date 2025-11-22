در اختتامیه بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان قرآن کریم از دو اثر جدید قرآنی با عناوین «الگوی قرائت قرآن بر مبنای سنت اقراء و مقدمه جزریّه» تألیف حسین مناحی‌زاده و کتاب «مجلس انس» تألیف رضا نباتی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان قرآن کریم که با محوریت موضوع ابداع در تلاوت و به همت شورای عالی قرآن در حسینیه الزهرا (س) مجتمع امام خمینی (ره) به مدت سه شب برگزار شد، از دو اثر جدید قرآنی با عناوین «الگوی قرائت قرآن بر مبنای سنت اقراء و مقدمه جزریّه» تألیف حسین مناحی‌زاده و دیگری «مجلس انس» ۷۳ نشست قرآن تألیف رضا نباتی رونمایی شد.

در این مراسم محمدتقی میرزاجانی؛ معاون آموزش، پژوهش و ارتباطات شورای عالی قرآن در این مراسم با قدردانی از صاحب‌نظران و کارشناسان حاضر در نشست، گفت: امسال موضوع این نشست معطوف به یکی از بیانات مقام معظم رهبری بود که بر این اساس، الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی، انتخاب شد.

آقای میرزاجانی با اشاره به وزین و قابل تامل بودن محتوای مقالات ارائه شده در این نشست، ادامه داد: انتظار نداریم آنچه از زبان دوستان به عنوان نظریاتی دربارۀ ابداع در تلاوت قرآن مطرح شد، سریعاً تبدیل به فرضیه یا اصل و بروز تحولات در عرصه تلاوت قرآن شود، به نظر می‌رسد که فرهنگسازی در باب این موضوع و تبدیل شدن آن به دغدغه در میان اهالی قرآن نیاز به زمان مقتضی دارد.

وی افزود: اوایل دهه نود هم که به موضوع خشوع در تلاوت پرداختیم نسبت به تأثیر زودهنگام جامعه قاریان برای رعایت این اصل متوقع نبودیم، اما اکنون شاهدیم که با گذشت بیش از یک دهه ثمرات آن نشست در عرصه‌های تلاوتی مشهود است و اغلب قاریان در زمان اجرای تلاوت خود را ملزم به این مهم می‌دانند که به سمت تلاوت معنامحور سوق پیدا کنند.

معاون آموزش، پژوهش و ارتباطات شورای عالی قرآن گفت:نشست سال گذشته به مظلومیت مردم غزه پرداخت در این قبیل نشست‌ها که شاهد اجتماع بزرگ قاریان و فعالان قرآنی هستیم، هیچگاه به موضوعات و اتفاقات جامعه بی‌تفاوت نبودیم و سال گذشته و در پی تشدید حملات رژیم غاصب صهیونیستی به غزه، برنامه‌هایی را به این امر اختصاص دادیم.

معاون آموزش، پژوهش و ارتباطات شورای عالی قرآن تأکید کرد: امسال نیز با توجه به وقوع جنگ تحمیلی دوازده روزه، دفاع جانانه مردم ایران در این تهاجم و با توجه به شهادت جمع زیادی از هموطنانمان که ۱۲ تن از ایشان از جمله شهدای قرآنی بودند، تصمیم گرفتیم تا این نشست را نیز با این موضوع مرتبط کنیم به همین دلیل از خانواده شهید سردار سپهبد حسین سلامی؛ فرمانده فقید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دعوت کردیم که میهمان ویژه مراسم اختتامیه باشند.

در این مراسم سپس از استادان و کارشناسان قرآنی آقایان سیدمرتضی سادات‌فاطمی، محمود لطفی‌نیا، قاسم رضیعی، قاسم مقدمی، مهدی غلام‌نژاد، سیدمحسن موسوی‌بلده، مهدی دغاغله، محسن یاراحمدی، سعید رحمانی، امیرمحمود کاشفی، احمد ابوالقاسمی، مجتبی ایزدی، رضا نباتی، سیدامین میرزایی، هادی ربیعی، علی محرابی و مرتضی مختاری که در این دوره از نشست‌های شورای عالی قرآن مقاله ارائه کرده بودند، قدردانی شد.

همچنین از؛ آقایان مهدی شیخ‌الاسلامی قاری درجه ۲ از تهران، علی خانی مدرس درجه ۱ با گرایش تنغیم از ایلام، مجتبی محمدبیگی مدرس درجه ۲ با گرایش تنغیم از تهران و خانم رضوان جلالی‌فر مدرس درجه ۲ با گرایش تنغیم از البرز که در سیزدهمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن کریم نمره قبولی گرفته بودند، تقدیر شد.