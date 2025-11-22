پخش زنده
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به دعوت همتای لبنانی برای مذاکره گفت: ما در امور داخلی لبنان دخالت نمیکنیم؛ اما از هر گونه گفتوگو با هدف پیشبرد روابط دوجانبه ایران و لبنان استقبال میکنیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به دعوت یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان برای مذاکره گفت: دوست عزیزم یوسف رجی وزیر خارجه لبنان در مصاحبه باامتیوی لبنان، از من برای مذاکره دعوت کرده است.
احتیاجی به کشور ثالث نیست. از همکارم یوسف برای سفر به تهران دعوت میکنم و اگر از من برای سفر به بیروت دعوت شود، با کمال میل میپذیرم.