به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: صنعت زنبورداری دارای رونق خوبی در سطح استان و شهرستان نیشابور است این کارخانه با ظرفیت ۲ هزار و ۵۰۰ تن در سال در روستای سلطان آباد دهستان فضل بخش مرکزی شهرستان نیشابور احداث شده است.

علی مبارکی افزود: این مجموعه در هر سال، توان تولید انواع خمیر شیرین، کیک گرده و گرده پرتودهی شده را دارد که این ظرفیت در صورت وجود تقاضا، قابل افزایش است.

وی ادامه داد: این واحد با بهره گیری از مواد اولیه با کیفیت، فرآیند تولید بهداشتی و اصول فنی و علمی ترکیب مواد خوراکی را انجام داده و با بهترین کیفیت در اختیار زنبورداران قرار می‌دهد.

مبارکی بیان کرد: این مجموعه با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شخصی ساخته و برای ۱۴ نفر ایجاد اشتغال بصورت مستقیم کرده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر کیک گرده ۱۰ درصد، خمیر شیرین و گرده پرتودهی شده سالم و عاری از اجرام بیماری‌زا آماده و به ۱۴ استان کشور ارسال می‌شود.