به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، تیمی متشکل از دادستانی مرکز بهداشت ، حفاظت محیط زیست شهرداری شاهرود روند دفن زباله در این شهر را بررسی کردند.

بنا گفته مسئولان شهرداری شاهرود، روزانه ۱۲۰ تن زباله در شاهرود جمع آوری و دفن می شود.

جلال امیری دادستان عمومی و انقلاب شاهرود گفت: دفن زباله باعث آسیب به محیط زیست و شیرابه های آن به آبهای زیرزمینی آسیب وارد می کند که اثر آن تا صدها سال باقی می ماند.

به گفته امیری قرار شد ظرف یکماه آینده طرح های جایگزین ارائه شود.