به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری، اعلام کرد که در حال حاضر تعداد هواپیماهای مسافری فعال در آسمان کشور به ۲۰۹ فروند رسیده است. این رقم، در مقایسه با آمار ابتدای فعالیت دولت چهاردهم (۱۷۷ فروند)، رشدی معادل ۱۸ درصد را به ثبت رسانده است. این دستاورد حاصل ورود ۳۲ فروند هواپیمای جدید به ناوگان کشور است.

مجید اخلاقی اظهار امیدواری کرد که با تداوم برنامه‌ریزی‌ها، تعداد هواپیماهای جدید اضافه شده تا پایان سال جاری از مرز ۴۰ فروند عبور کرده و مجموع هواپیماهای فعال به حدود ۲۲۰ فروند برسد.

اخلاقی تاکید کرد که سیاست‌های سازمان در دو حوزه کلیدی، نقش محوری در این موفقیت داشته است: نخست، تسهیل و تسریع در روند ورود ناوگان جدید به کشور و جذب سرمایه‌های خرد در صنعت هوانوردی، با تأکید بر حفظ استانداردهای ایمنی. دوم، توجه ویژه به مراکز تعمیر و نگهداری داخلی و ارتقاء کیفی و کمی این مراکز، که منجر به کاهش چشمگیر زمین‌گیر شدن هواپیماها به دلایل فنی و در نتیجه افزایش توان عملیاتی کلی ناوگان شده است.