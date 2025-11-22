رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد گفت: جوان نخبه هم استانی در جشنواره علمی و فناوری شهید چمران خوش درخشید.

سید زکریا محمودی رجا، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز از جوانان نخبه استان به عنوان پژوهشگر برتر در بخش طرح‌های پژوهشی، فناورانه و کسب‌وکار نوآور برگزیده شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید حمدالله اکوانی رئیس بنیاد نخبگان استان گفت:

اکوانی ادامه داد: در سومین دوره جشنواره علمی و فرهنگی ملی «شهید چمران» که به منظور گرامی‌داشت این شهید والامقام برگزار شد، از پژوهشگران برتر استان تقدیر به عمل آمد.

رئیس بنیاد نخبگان استان افزود: این جشنواره هر دو سال یک‌بار در سه محور اصلی کتاب، مقاله و طرح پژوهشی برگزار می‌شود و در این دوره شاهد افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی مشارکت پژوهشگران نسبت به دوره قبل بودیم.

وی تاکید کرد: در این دوره از جشنواره، بیش از هزار اثر علمی و پژوهشی از دانشگاه‌های مختلف استان دریافت شد که پس از ارزیابی دقیق، بیش از هزار و ۱۰۰ اثر مورد بررسی قرار گرفت.

اکوانی با اشاره به انتخاب سید زکریا محمودی رجا به عنوان پژوهشگر برتر، اضافه کرد: وی از جوانان انقلابی و اصالتاً از سادات چاهن زیلایی در شهرستان مارگون هستند و فعالیت‌های علمی و فرهنگی این، نخبه نمادی از پیوند علم، فرهنگ و مسئولیت اجتماعی است.