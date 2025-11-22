درخشش نخبه کهگیلویه و بویراحمدی در جشنواره شهید چمران
رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد گفت: جوان نخبه هم استانی در جشنواره علمی و فناوری شهید چمران خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید حمدالله اکوانی رئیس بنیاد نخبگان استان گفت: سید زکریا محمودی رجا، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز از جوانان نخبه استان به عنوان پژوهشگر برتر در بخش طرحهای پژوهشی، فناورانه و کسبوکار نوآور برگزیده شد.
اکوانی ادامه داد: در سومین دوره جشنواره علمی و فرهنگی ملی «شهید چمران» که به منظور گرامیداشت این شهید والامقام برگزار شد، از پژوهشگران برتر استان تقدیر به عمل آمد.
رئیس بنیاد نخبگان استان افزود: این جشنواره هر دو سال یکبار در سه محور اصلی کتاب، مقاله و طرح پژوهشی برگزار میشود و در این دوره شاهد افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی مشارکت پژوهشگران نسبت به دوره قبل بودیم.
وی تاکید کرد: در این دوره از جشنواره، بیش از هزار اثر علمی و پژوهشی از دانشگاههای مختلف استان دریافت شد که پس از ارزیابی دقیق، بیش از هزار و ۱۰۰ اثر مورد بررسی قرار گرفت.
اکوانی با اشاره به انتخاب سید زکریا محمودی رجا به عنوان پژوهشگر برتر، اضافه کرد: وی از جوانان انقلابی و اصالتاً از سادات چاهن زیلایی در شهرستان مارگون هستند و فعالیتهای علمی و فرهنگی این، نخبه نمادی از پیوند علم، فرهنگ و مسئولیت اجتماعی است.
وی ادامه داد: نفرات برتر استانی برای شرکت در مرحله ملی جشنواره شهید چمران به عنوان نمایندگان خوزستان معرفی شدهاند تا توانمندیهای علمی و فرهنگی استان در سطح ملی نیز بدرخشد.