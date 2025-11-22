سرپرست گروه مرمت و احیاء باغ شازده تهران، از شرایط بلاتکلیف و تعطیلی دو ساله اثر ثبت ملی باغ شازده تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ ناصر نباتی گفت : اثر ثبت ملی باغ شازده تهران ، در گذشته یکی از نقاط گردشگری فعال در بافت تاریخی شهر تهران بود و مراحل مرمت این اثر در سالیان متعدد انجام شد و سعی ما بر حفظ اصالت و هویت آن بود.

سرپرست گروه مرمت و احیاء افزود : این خانه ایرانی با قدمتی ۲۵۰ سال که به دوران زندیه باز می‌گردد ، در سال ۱۳۸۹ ثبت ملی شد و تا قبل از مشکلات پیش آمده ، در جذب گردشگران داخلی و خارجی توانسته بودیم به آمار مطلوبی دست یابیم.

وی به تعطیلی باغ شازده در پامنار تهران به دلیل عدم رفع مشکل مالی این اثر ثبت ملی اشاره کرد و گفت : باغ شازده تهران در مراحل پایانی مرمت و بازسازی ، با مشکل تامین اعتبارات مالی روبرو و بدنبال آن ، درب این اثر بر روی گردشگران بسته شد.

نباتی همچنین به پلاک مجاور این اثر ثبت ملی اشاره کرد و افزود : پلاک مجاور، بخش بیرونی باغ شازده پامنار بود که دارای هنر گره چینی، آینه کاری و نقاشی بوده اما متاسفانه بخش‌هایی از آن با رنگ در چند مدت پیش پوشانده شده است و این بنا هم در وضعیت تخریبی قرار گرفته است.

سرپرست گروه مرمت و احیاء باغ شازده تهران گفت : بخش‌های ورودی این بنا ریزش کرده است اما می توان با مرمت این خانه‌ فاخر با معماری ایرانی ، مجدد این بنا را احیا و به بافت تاریخی بازگرداند .

باغ شازده در محله پامنار تهران، یکی از خانه‌های فاخر با معماری ایرانی است که دارای آب انبار، کرسی نشین، میانسرا و سایر تزیینات معماری ایرانی است.