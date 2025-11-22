پخش زنده
جهادگران فاطمی ۵ متشکل از بسیج اصناف و ادارات همدان و کبودراهنگ در روستای کم برخوردار سولیجه بخش گلتپه ارائه خدمات کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روستای سولیجه بخش گلتپه روستایی کم برخوردار در ۵۵ کیلومتری کبودراهنگ قرار دارد
امروز بسیجیان ۱۲ اتحادیه همدان و بسیج ادارات کبودراهنگ از آموزش تا تعمیرات در این اردوی یک روزه حضور داشتند و ۳۶ اتحادیه به شکل مالی این رزمایش را یاری رسان بودند.
هدف کم کردن محرومیت از چهره روستای کم برخوردار سولیجه بخش گلتپه بود و اهالی قدردان زحمات جهادگران و تداوم اینگونه برنامه ها را خواستار بودند.
در این برنامه حدود ۷۰ خانواده با جمعیت ۲۵۰ نفر از خدمات گروه های جهادی بهره مند شدند.