به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله نهایی رقابت‌های پومسه انفرادی مردان بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز شنبه (یک آذر) مرتضی رضا صفت به مصاف نماینده چین رفت. او در این رقابت با کسب امتیاز ۸.۱۴۹ عنوان نایب قهرمانی این دوره از بازی‌ها را به دست آورد.

رضا صفت پس از یک دور استراحت با برتری مقابل حریفانی از چین‌تایپه و ازبکستان راهی فینال شد.

مدال نقره مرتضی رضا صفت چهاردهمین مدال کاروان ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان است.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو آغاز شده است و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.