رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به ضرورت نگاه تاریخی به وضعیت فعلی سینمای ایران گفت: برخی اتفاقات در دوره‌های گذشته رخ داده که امروز نمود پیدا کرده است. هر فیلم برای تولید یک فرایند قانونی را طی می‌کند؛ از دریافت پروانه ساخت تا طی مراحل بررسی برای گرفتن پروانه نمایش.



وی مهم‌ترین چالش موجود را نبود توازن در عرضه آثار دانست و افزود: نباید فقط یک گونه سینمایی در سالن‌ها حضور داشته باشد و مخاطب از امکان انتخاب محروم شود. باید تلاش کنیم هم در تولید و هم در اکران، تنوع و توازن لازم ایجاد شود.



رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه تحقق این هدف نیازمند یک برنامه مشخص است، توضیح داد: این موضوع تنها در اختیار سازمان سینمایی نیست. سرمایه‌گذاران و تهیه‌کنندگان باید برای ساخت آثار متنوع در گونه‌های مختلف رغبت داشته باشند و از سوی دیگر، شوراهای صنفی مانند شورای صنفی اکران باید شرایط را برای نمایش همه فیلم‌ها فراهم کنند.



فریدزاده سینما را فرآیندی چندبعدی دانست که عوامل و مؤلفه‌های متعددی بر آن اثر می‌گذارند و تصریح کرد: برای دستیابی به برنامه‌ریزی دقیق، نیازمند همکاری و هم‌اندیشی همه بخش‌های مرتبط هستیم.



او همچنین تأکید کرد: یک فیلم یک کلیت است؛ اگر اجزای آن جداگانه دیده شود، ممکن است موجب سوءبرداشت یا سوءتفاهم شود. بنابراین یک اثر هنری باید در مجموعه خود سنجیده شود. هم در مرحله دریافت پروانه ساخت و هم در صدور پروانه نمایش، نظارت‌های لازم صورت می‌گیرد.