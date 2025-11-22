استقبال دانشآموزان دهلرانی از پیکر مطهر شهید گمنام
همزمان با آغاز هفته بسیج و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام تفحصشده در منطقه عملیاتی شرهانی دهلران برای زیارت به مدارس این شهرستان منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ با فرارسیدن هفته بسیج و در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام تفحص شده در منطقه عملیاتی شرهانی دهلران، بهمنظور ایجاد فضای معنوی و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، به مدارس شهرستان دهلران انتقال یافت.
دانشآموزان این مدارس با حضور پرشور خود و با قرائت فاتحه و ادای احترام، از پیکر این شهید والامقام استقبال کردند.
هدف از برگزاری این برنامه ها،آشنایی نسل جدید با ارزشهای دفاع مقدس، حفظ یاد و نام شهدا و تقویت روحیه ایثار و مقاومت در میان دانشآموزان است.