یک قلاده توله پلنگ ایرانی که در منطقه کوهستانی گوریچی شهرستان بشاگرد پیدا شده بود، با وجود امداد دامپزشکی، تلف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون محیط زیست هرمزگان گفت: پیدا شدن این توله پلنگ را افرادی از جوامع محلی روز پنجشنبه به محیط زیست اعلام کرده بودند که تیم های امدادی محیط زیست و دامپزشکی به محل مشاهده آن اعزام شدند.
میثم قاسمی افزود: با وجود تلاشهای صورتگرفته زیر نظر دامپزشک و رسیدگیهای لازم، توله پلنگ که سن آن ۴ تا ۶ ماه تخمین زده شده بود، تلف شد.
وی گفت: شواهد اولیه از جمله کموزنی، بیآبی بدن و ضعف شدید نشان میدهد این توله احتمالاً به دلیلی از مادر جدا شده و به دلیل گرسنگی و تحلیل جسمانی شدید تلف شده است.
لاشه این حیوان برای بررسی دقیق علت مرگ به بندرعباس منتقل شد.
توله پلنگها تا حدود ۱۸ ماهگی وابستگی کامل به مادر دارند و جدا شدن زودهنگام میتواند به سرعت منجر به ضعف و ناتوانی شود.
پلنگ ایرانی از گونههای در معرض خطر انقراض و تحت حمایت سازمان حفاظت محیط زیست است و در ارتفاعات استان هرمزگان، بهویژه شهرستانهای شرقی، پراکندگی دارد.