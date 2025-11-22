رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر گفت: میانگین مصرف آنتی بیوتیک در جهان ٢٠.٣ و در ایران ۶۵.۵ بوده و این نشان می‌دهد میزان مصرف ٣.٢ برابر متوسط جهانی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر در نشست هفته جهانی آگاهی از مقاومت میکروبی گفت: وضعیت مقاومت میکروبی و مصرف آنتی بیوتیک در ایران از مرز هشدار عبور کرده است، آمار‌ها نشان می‌دهد هر چه وضعیت اقتصادی و دسترسی به پوشش همگانی بیشتر می‌شود؛ مقاومت میکروبی کمتر است و مقاومت میکروبی بیشتر افراد کم بضاعت را گرفتار می‌کند.

وی افزود: یک مورد از هر سه عفونت اداری و یک مورد از هر ١۵ مورد عفونت دستگاه گوارشی در جهان با میکروب‌های مقاوم به آنتی بیوتیک اتفاق می‌افتاد. ۴۵ درصد از عفونت‌های اداری و ۴٠ درصد از عفونت‌های اداری به سفالوسپورین‌های نسل سوم مقاوم هستند.

مرادی بیان کرد: متوسط مصرف آنتی بیوتیک‌ها در جهان در سال ٢٠٢٠، ١٨.۴ بوده که در سال ٢٠٢٣ به ٢٠.٣ رسیده، این آمار در ایران در سال ٢٠٢٠، ۵١.۵ بوده که در سال ٢٠٢٣ به ۶۵.۵ رسیده است و مصرف آنتی بیوتیک در ایران سه برابر متوسط جهانی است.

وی افزود: برای پیشگیری هر چه کمتر به عفونت مبتلا بشویم کمتر به آنتی بیوتیک برای مبارزه با عفونت‌ها نیاز پیدا می‌کنیم، از طرفی یک شست و شوی دست می‌تواند بسیار کمک کننده باشد و استفاده از آنتی بیوتیک در دام‌ها در کشور ما بی رویه است و باید کاهش پیدا کند.