پیکرهای مطهر شهدای گمنام با حضور پرشور اردستانیها و نایینی ها روایتی ماندگار از وفاداری به ارزشهای دفاع مقدس بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ همزمان با ایام فاطمیه، این مراسم که با حضور گسترده و پرشور مردم مؤمن و انقلابی همراه بود، جلوهای ناب از عشق و ارادت مردم به شهدا را در فضای شهر رقم زد و حال و هوایی معنوی و حماسی به اردستان بخشید.
در نایین و هرند هم مراسم وداع با شهدای گمنام با حضور گسترده مردم و فضای آمیختهای از اشک و افتخار برگزار شد. همه آمده بودند تا بر دستانشان قهرمانان بینام را بدرقه کنند. این حضور پرشور بار دیگر نشان داد که یاد شهدا در دل مردم این شهر زنده و ماندگار است.
ظهر هم این کاروان مورد استقبال مردم منطقه اژیه قرار میگیرد و سپس در عصر هم مردم شهرهای جرقویه و شب سپاهان شهریهای اصفهان پیکرهای مطهر این شهدای گمنام را تشییع میکنند.