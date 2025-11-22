پیکر‌های مطهر شهدای گمنام با حضور پرشور اردستانی‌ها و نایینی ها روایتی ماندگار از وفاداری به ارزش‌های دفاع مقدس بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ همزمان با ایام فاطمیه، این مراسم که با حضور گسترده و پرشور مردم مؤمن و انقلابی همراه بود، جلوه‌ای ناب از عشق و ارادت مردم به شهدا را در فضای شهر رقم زد و حال و هوایی معنوی و حماسی به اردستان بخشید.

اهالی روستاهای نیسیان و قهساره در شهرستان اردستان هم امروز از پیکرهای شهدای گمنام مهمان نوازی کردند .

در نایین و هرند هم مراسم وداع با شهدای گمنام با حضور گسترده مردم و فضای آمیخته‌ای از اشک و افتخار برگزار شد. همه آمده بودند تا بر دستانشان قهرمانان بی‌نام را بدرقه کنند. این حضور پرشور بار دیگر نشان داد که یاد شهدا در دل مردم این شهر زنده و ماندگار است.

اهالی شهرستان جرقویه هم امروز پیکرهای اهالی بهشت را در آغوش کشیدند.

ظهر هم این کاروان مورد استقبال مردم منطقه اژیه قرار می‌گیرد و سپس در عصر هم مردم شهر‌های جرقویه و شب سپاهان شهری‌های اصفهان پیکر‌های مطهر این شهدای گمنام را تشییع می‌کنند.