تهیه‌کننده و کارگردان نمایش آئینی «خانه‌ای از گل و اندوه»، از مراحل تولید این اثر، بازنویسی متن ۲۰ ساله و پرداخت کمتر دیده‌شده به ماجرای بیت‌الاحزان حضرت زهرا (س) سخن گفت.

امیر احمد رحمتی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه این گروه نمایشی سه ماه است برای اجرای این اثر مشغول تمرین‌اند، گفت: این نمایش هشت کاراکتر اصلی و حدود ۱۲ کاراکتر المان، فرم و نمایشی دارد و تلاش کرده‌ایم فضایی متفاوت نسبت به سایر آثار مناسبتی ایام فاطمیه خلق کنیم.

رحمتی با بیان اینکه اکثر نمایش‌های مرتبط با فاطمیه بیشتر به مظلومیت امیرالمؤمنین (ع) اشاره دارند و کمتر به محوریت حضرت زهرا (س) می‌پردازند، افزود: در این اثر، داستان بیت‌الاحزان ـ که کمتر به آن پرداخته شده ـ محور روایت است. متن اصلی نمایش به قلم حسین مهکام حدود ۲۰ سال پیش نوشته شده بود که با بازنویسی سید مرتضی هاشمی گلپایگانی به‌روز شد.

وی در توضیح خط داستانی نمایش ادامه داد: قصه درباره یک زن و شوهر ایرانی است که از آلمان به مدینه سفر می‌کنند و در هتل، با چالش‌هایی از سوی صاحب وهابی آن روبه‌رو می‌شوند. آنها خواب‌هایی می‌بینند که ما را به گذشته می‌برد و از دل این خواب‌ها، شخصیت‌هایی، چون سلمان، ابوذر، مقداد و خالد بن ولید روایت ساخت بیت‌الاحزان را پیش می‌برند.

کارگردان «خانه‌ای از گل و اندوه» با بیان اینکه بسیاری تصور می‌کنند بیت‌الاحزان فقط محلی برای گریه‌های حضرت زهرا (س) بوده، گفت: در واقع این مکان به دستور امیرالمؤمنین (ع) ساخته شد و ۲۷ روز محل تجمع سیاسی حضرت صدیقه طاهره (س) بود؛ جایی که زنان مدینه می‌آمدند، با ایشان سخن می‌گفتند، از پدر بزرگوارشان یاد می‌کردند و از ظلم‌های آن روزگار شکایت می‌نمودند.

رحمتی افزود: در نمایش، روایت رئال شخصیت‌های امروزی با فلاش‌بک‌هایی به گذشته گره می‌خورد تا حقیقت ماجرای بیت‌الاحزان و مظلومیت امیرالمؤمنین (ع) به‌تدریج برای مخاطب آشکار شود. گروه نمایشی تراب، که عمدتاً به‌صورت نذر فرهنگی فعالیت می‌کند، تلاش کرده مخاطب را از دل یک داستان معاصر به عمق تاریخ ببرد.

وی درباره شخصیت‌های امروزی نمایش توضیح داد: عبدالواحد و فؤاد، کارکنان هتل، گرایش قلبی به حضرت امیر (ع) دارند و همراه با رؤیا‌های شخصیت اصلی ـ رضا ـ که خواب سلمان فارسی را می‌بیند، مسیر کشف حقیقت آغاز می‌شود. در این فراز و فرود‌ها نشان می‌دهیم که برخی حقایق تاریخ همچنان در جریان‌اند و همان‌طور که نور حقانیت حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع) در دل شیعیان ادامه دارد، جبهه باطل نیز در برخی شخصیت‌ها تکرار می‌شود.

رحمتی در پایان هدف اصلی اجرای این نمایش را «آشکار کردن زوایای کمتر دیده‌ شده از تاریخ فاطمی» عنوان کرد و گفت: می‌خواهیم مخاطب امروز با زبان قصه وارد تاریخ شود و حقیقت بیت‌الاحزان را از نو بشناسد.