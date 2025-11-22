به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مهدی رزاقی‌نژاد گفت: امروز در مناطق سرتخت، مازوچال، کفترخوسه و نخودچشمه روستای زیارت، ۷ حکم قلع‌وقمع و ۱۳ فقره تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی اجرا و از تغییر کاربری ۳ هزار مترمربع زمین کشاورزی جلوگیری شد.

رزاقی نژاد با تاکید بر برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی افزود: امسال ۸ مرحله عملیات قلع‌وقمع در روستا‌های پرخطر از نظر ساخت‌وساز غیرمجاز شامل شموشک، توشن، باغ گلبن، توسکستان، سرخنکلاته، سدن، سیدمیران و مسیر جاده قدیم گرگان–کردکوی و منطقه زیارت انجام شد.

دادستان مرکز استان گفت: در این مدت ۴۸ فقره حکم قطعی قلع‌وقمع و ۱۳۳ فقره تبصره ۲ ماده ۱۰ حفظ کاربری زراعی و باغی اجرا و سازه‌های غیرمجاز شامل بنا، فنس‌کشی و دیوارکشی تخریب شد.

رزاقی‌نژاد تأکید کرد: با اجرای این احکام، از تغییر کاربری ۷۲ هزار مترمربع اراضی کشاورزی در شهرستان گرگان جلوگیری شد.