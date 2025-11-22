پخش زنده
با ورود دادستان عمومی و انقلاب و فرماندهی انتظامی شیروان، توزیع کنندگان مواد مخدر در این شهر، دستگیر و دستور تخریب محلهای توزیع مواد مخدر صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در ادامه اجرای طرح مقابله با مراکز توزیع مواد مخدر و نقاط آلوده شهری، با ورود قاطع دادستان شیروان و عملیات میدانی پلیس، پاتوقهای تجمع معتادان و فروشندگان مواد مخدر در محله معصومزاده شیروان شناسایی، تخریب و پاکسازی شد.
این محل که طی ماههای اخیر موجب نارضایتی گسترده اهالی شده بود، با دستور مقام قضایی و حضور نیروهای انتظامی جمعآوری و از چرخه فعالیت بزهکارانه خارج شد.
دادستان شیروان گفت: سلامت و امنیت شهروندان خط قرمز ماست. در برخورد با فروشندگان مواد مخدر و ایجادکنندگان ناامنی هیچگونه تعارفی نداریم.