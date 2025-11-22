به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رضا فرازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در چند ماهه اخیر هشت واحد پرورش ماهی با ظرفیت ۱۹۰ تن، سه واحد مرغ گوشتی با ظرفیت ۵۸ هزار قطعه و دو واحد پروار بره به بهره‌برداری رسیده‌اند که می‌تواند بر افزایش تولید مؤثر باشد.

فرازی افزود: بیش از ۱۲ میلیون قطعه جوجه در سال گذشته انجام و تاکنون بیش از ۹۰ هزار تن نهاده دامی در استان توزیع شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان با اشاره به خروج این استان از فهرست استان‌های قرمز در برخی شاخص‌های کشاورزی، ادامه داد: استان ما پیش از این از جمله ۱۰ استان قرمز کشور در زمینه تداخلات اراضی بود، اما با همکاری صورت گرفته رفع تداخلات اراضی استان به ۷۲ درصد رسید و از وضعیت قرمز خارج شدیم.

وی به طرحهای زیرساختی و آبیاری اشاره کرد و افزود: سال گذشته، ۹۵۱ هکتار از اراضی، تحت سامانه‌های آبیاری تجهیز و نوسازی شده‌اند، همچنین ۱۰ کیلومتر شبکه انتقال برق منطقه باباکلان به مبلغ ۲۱ میلیارد تومان در حال اجرا است که برق حداقل ۷ روستا را پایدار می‌کند و به پایداری برق شهر گچساران کمک می‌کند.

فرازی با اشاره به تکمیل شبکه‌های سه و چهار تنگ انگشترک به میزان ۱۸۰ درصد انجام شده است، گفت: طراحی شبکه باباکلان در سال گذشته به پایان رسیده است.

وی بیان کرد: ۵۸۱ کیلومتر سازه کانال آبیاری و ۶.۵ کیلومتر جاده دسترسی احداث شده که این اقدامات با مشارکت بسیج ادامه دارد.

رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از احیا و مرمت ۲۳ رشته قنات احیا و مرمت شده به تسهیلات و اعتبارات بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰۰ طرح در بخش مکانیزاسیون با مجموع اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان معرفی شده که تاکنون حدود ۳۵ میلیارد تومان معادل ۹۰ درصد اعتبار مصوب جذب شده است.

وی ادامه داد: برای جذب ۷۰ میلیارد تومان باقی‌مانده، درخواست اعتبار جدید به بانک‌ها و مرکز مکانیزاسیون ارائه شده است.

فرازی با اشاره به اینکه در حوزه توانمندسازی کشاورزان و به‌روزرسانی واحد‌های تولیدی شامل راکتورها، ادوات مرغداری و دامداری، سمپاش‌ها و … ۳۰۰ طرح به بانک کشاورزی معرفی شده که اعتبار آن حدود ۹۰ میلیارد تومان است و تاکنون ۲۰ میلیارد تومان آن جذب شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان با اشاره به تقویت نظارت بر واگذاری اراضی، گفت: در مدت کوتاهی با بیش از ۶۰۰ مورد اضافه واگذاری صورت گرفته که این میزان حداقل برابر با کل عملکرد ۶ سال گذشته است.