به مناسبت هفته بسیج مراسم نمادین نواخته شدن زنگ ایثار صبح امروز در مدارس شهرستان سلماس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در این آئین، سخنرانان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر نقش مهم فرهنگ ایثار و فداکاری در تربیت نسل جوان تأکید کردند.
دانشآموزان نیز با اجرای برنامههایی همچون قرائت دلنوشته، همخوانی سرودهای انقلابی و نمایشهای کوتاه، ارادت خود را به فرهنگ ایثار ابراز کردند.
مراسم زنگ ایثار همهساله همزمان با هفته بسیج در مدارس سراسر کشور برگزار میشود و هدف آن تقویت ارزشهای معنوی و ترویج فرهنگ مقاومت در میان نسل نوجوان است.