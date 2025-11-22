به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در این آئین، سخنرانان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر نقش مهم فرهنگ ایثار و فداکاری در تربیت نسل جوان تأکید کردند.

دانش‌آموزان نیز با اجرای برنامه‌هایی همچون قرائت دل‌نوشته، همخوانی سرود‌های انقلابی و نمایش‌های کوتاه، ارادت خود را به فرهنگ ایثار ابراز کردند.

مراسم زنگ ایثار همه‌ساله همزمان با هفته بسیج در مدارس سراسر کشور برگزار می‌شود و هدف آن تقویت ارزش‌های معنوی و ترویج فرهنگ مقاومت در میان نسل نوجوان است.