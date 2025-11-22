به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره، ۲۲۱ گروه از ۲۰ استان کشورمان به مرحله نهایی این دوره از جشنواره راه یافتند.

از میان هنرمندان متقاضی حضور در بخش نهایی، تعداد ۱۲۶ آهنگساز در بخش رقابتی و ۹۵ موزیسین نیز در بخش جنبی مجوز حضور در مرحله نهایی این جشنواره را که از ۱۱ آذر در سردشت آغاز می‌شود دریافت کردند.

به این ترتیب در بخش رقابتی ۱۱ موزیسین در شاخه تکخوانی، ۷ نفر در شاخه تکنوازی دیوان، ۶ نفر در شاخه تکنوازی عود، ۸ نفر در شاخه تکنوازی ضرب کردی، ۸ نفر در شاخه تکنوازی دف، ۹ نفر در شاخه تکنوازی دوتار، ۹ نفر در شاخه تکنوازی تنبور و ۶۸ موزیسین در قالب ۹ گروه به رقابت خواهند پرداخت.

در بخش جنبی نیز ۵۰ موزیسین در قالب شش گروە در شاخه گروه‌نوازی و ۴۵ موزیسین در شاخه‌های تکخوانی، تکنوازی و دونوازی اجرا خواهند داشت.

در بخش پژوهشی جشنواره نیز از ۴ عنوان کتاب رونمایی خواهد شد و سخنرانی‌هایی پیرامون این آثار ایراد می‌شود. در این بخش از نویسندگان و پژوهشگران این ۴ کتاب که طی یک سال گذشته به مرحله انتشار رسیده‌اند تقدیر به عمل خواهد آمد.

در این جشنواره همچنین از استاد خضر قادری که استاد موسیقی فولکلور بیت و حیران خوانی‌ست تجلیل خواهد شد. این استاد ۱۰۹ ساله که دارای مدرک درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است این روز‌ها در بستر بیماری به سر می‌برد. وی در چهار حوزه هنر کردی «بیت‌خوانی»، «حیران»، «لاوک» و «شمشال‌زنی» فعال بوده است.

یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران از ۱۱ تا ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۴ در سالن یادمان شهدای شیمیایی ۷ تیر سردشت برگزار می‌شود.