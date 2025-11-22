مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از اجرای طرح‌های ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی استان با اعتبار ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جولانژاد با بیان اینکه طرح‌های ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی استان با اعتبار ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تا پایان امسال اجرا خواهند شد، گفت: این طرح‌ها در محور‌های اصلی، فرعی و روستایی استان اجرا شده و شامل نصب علائم ایمنی، احداث و اصلاح نیوجرسی و گاردریل، خط‌کشی محورها، اصلاح شیب شیروانی‌ها، بهسازی نقاط دارای تصادف و اجرای روشنایی در نقاط پرتردد است.

وی توسعه زیرساخت‌های ایمن جاده‌ای را یکی از محور‌های اصلی برنامه تحولی راهداری استان در سال ۱۴۰۴ عنوان کرد و افزود: اجرای طرح‌های ایمن‌سازی علاوه بر کاهش تلفات جاده‌ای، موجب بهبود کیفیت سفر، کاهش هزینه‌های نگهداری راه و افزایش رضایتمندی کاربران جاده‌ای خواهد شد.

جولانژاد می‌گوید: در سال جاری، تمرکز اصلی اداره کل بر ایمن‌سازی محور‌های پرتردد است که بیشترین حجم تردد را دارند.

به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان، در بخش ایمنی راه‌های روستایی نیز اقدامات موثری از جمله نصب تابلو‌های اخطاری و راهنمایی، اصلاح هندسی مسیرها، پاک‌سازی آبرو‌ها و ترمیم شانه‌های خاکی در دستور کار است.

وی بیان کرد: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با استفاده از منابع ملی و استانی و با نظارت مستمر فنی، تمام تلاش خود را برای تکمیل و بهره‌برداری به‌موقع از این طرح‌ها تا پایان سال به کار خواهد گرفت.