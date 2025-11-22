در راستای مدیریت پایدار منابع آب و کاهش فشار بر آبخوان‌های در معرض تنش، تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت آب منطقه‌ای و سازمان جهاد کشاورزی یزد امضا شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، و براساس اعلام روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، با هدف تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و مدیریت علمی منابع آب استان، تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت آب منطقه‌ای یزد و سازمان جهاد کشاورزی استان امضا شد. این تفاهم‌نامه با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، نقطه آغاز همکاری‌های هدفمند برای صیانت از منابع آب زیرزمینی به شمار می‌رود.

ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه صرفه‌جویی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی یکی از محور‌های اصلی این توافق است. ترویج الگو‌های کشت کم‌آب‌بر، توسعه روش‌های نوین آبیاری و اطلاع‌رسانی مستمر به کشاورزان درباره وضعیت منابع آبی نیز از دیگر اهداف مشترک دو دستگاه عنوان شده است.

در این تفاهم‌نامه همچنین بر افزایش هماهنگی اجرایی در طرح تعادل‌بخشی منابع آب، اجرای برنامه سازگاری با کم‌آبی و مدیریت بازتخصیص منابع آب زیرزمینی تأکید شده است؛ اقداماتی که به گفته طرفین، می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از آبخوان‌های در معرض تنش استان داشته باشد.

این تفاهم‌نامه با تأکید ویژه بر ضرورت مدیریت علمی مصرف آب در بخش کشاورزی، بستر همکاری‌های گسترده‌تر را برای کاهش برداشت‌های غیرضروری و تقویت پایداری منابع آبی استان فراهم می‌کند.