پخش زنده
امروز: -
یادواره ۶۶ شهید روستای مورچه خورت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه شاهین شهر در این مراسم با اشاره به فداکاری و جانفشانی شهدا، از جوانان خواست که راه آن بزرگواران را ادامه دهند.
حجت السلام باقریان همچنین بر اهمیت حفظ ارزشهای اسلامی و اخلاقی تأکید کرد و گفت: "شهدای ما نماد ایثار و استقامت هستند و باید همواره یادشان را گرامی بداریم."
این مراسم با حضور خانوادههای شهدا و جمعی از مسئولان شهرستان شاهین شهرو میمه در آستان مقدس امامزاده قاسم مورچه خورت برگزار شد.