کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: به دنبال تثبیت شرایط جوی، افزایش غلظت آلاینده‌ها برای مناطق صنعتی و شهرهای بزرگ استان در هفته جاری دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح الله زاهدی افزود: در هفته پیش رو افزایش یک تا ۲ درجه ای دماهای صبحگاهی پیش بینی می شود، ضمن آنکه در اواخر هفته ابرهای موقت و گذرا را در آسمان استان شاهد خواهیم بود.

او تأکید کرد: در پایان هفته جاری بار دیگر شاهد روند کاهشی دما خواهیم بود اما همچنان آسمان همدان و دیگر شهرهای دیار الوند صاف و آفتابی است که این شرایط احتمال افزایش غلظت آلاینده ها را به ویژه در مناطق صنعتی و شهرهای بزرگ دور از انتظار نمی کند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته فامنین با ثبت منفی هفت درجه سانتیگراد و همچنین نهاوند و اسدآباد با ثبت ۱۹ درجه سانتیگراد سردترین و گرم ترین نقاط استان همدان بودند.

زاهدی گفت: دمای هوا در ایستگاه فرودگاه همدان نیز طی مدت یاد شده بین منفی ۶ درجه سانتیگراد و ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان قرار داشت.