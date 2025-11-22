پخش زنده
زنگ بسیج در مدارس شهرستان پلدشت نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛بمناسبت هفته بسیج زنگ بسیج در مدارس شهرستان پلدشت با حضور جمعی از مسئولین. دانش آموزان. معلمان و بسیجیان این شهرستان نواخته شد.
امام جمعه شهرستان پلدشت در آیین نمادین نواخته شدن زنگ بسیج در آموزشگاه زینبیه گفت: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون روحیه و تفکر بسیجی همه بسیجیان است که در راه اعتلای ایران اسلامی با ولایت پذیری تمام تلاش میکنند
حجت الاسلام رسول جمشیدی افزود شجاعت. مردانگی. دلاوری و اعتقاد و خود باوری از مهمترین خصیصههای بسیجیان است و همین عامل پیروزی کشورمان در طول چهار دهه از انقلاب اسلامی بوده است.
وی اظهار داشت امام راحل با صدور فرمان تشکیل بسیج در واقع الگویی از جامعه سالم و پیشرفته دینی را ارائه کردند و همین روحیه بیسچی کشور را در برابر تمامی توطئهها و و ترفندهای دشمن حفظ؛ و بیمه کرده است.