مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران از مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقه کارمزد سوادکوه خبر داد و گفت: آتش در هفت هکتار از عرصه‌های جنگلی کاملاً مهار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران از مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقه کارمزد واقع در شهرستان سوادکوه خبر داد.

در این حادثه که شب گذشته رخ داد، حدود هشت هکتار از عرصه‌های جنگلی دچار آتش‌سوزی شده بود که با اجرای عملیات اطفای هوایی و زمینی، آتش در هفت هکتار به طور کامل مهار شد.

بر اساس این گزارش، هنوز در کمتر از یک هکتار از این عرصه‌های ملی آتش ادامه دارد که نیروهای امدادی در حال انجام عملیات برای خاموش کردن کامل آن هستند.

این در حالی است که از ابتدای هفته گذشته، جنگل‌های منطقه الیت در غرب مازندران نیز درگیر آتش‌سوزی بوده و با وجود بهره‌گیری از هواپیماهای آتش‌نشان، هنوز عملیات اطفا در این منطقه ادامه دارد.

گرمای هوا، صعب‌العبور بودن منطقه و انباشت برگ و لاشه درختان خشک از عوامل تشدید کننده این آتش‌سوزی‌ها عنوان شده است.