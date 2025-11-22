پخش زنده
امروز: -
هیچ دانشآموزی در استان نباید به دلیل قصور آموزشوپرورش، کمبود معلم و مدرسه، نداشتن هزینه کتاب و یا پوشاک از تحصیل باز بماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان تاکید کرد: بازماندگی از تحصیل دانش آموزان دلایل مختلفی دارد و جلوگیری از آن، وظیفه دستگاههای مختلف است، اما در دوره ابتدایی هیچ دانش آموزی به دلیل هزینههای تحصیل نباید دچار بازماندگی شود.
ناصر علیفر با اشاره به مشکلات دانش آموزان به ۲ زبان در استان بیان کرد: ۲ زبانه بودن یک فرصت است، اما در خوزستان به یک تهدید تبدیل شده است، آموزش و پرورش به دنبال افزایش ضریب نفوذ است تا جذب حداکثری داشته باشد و ضروری است بر روی زبان آموزی در دوره پیش دبستانی تمرکز شود.
وی افزایش جذب دانشآموزان در رشتههای فنی و حرفهای و کارودانش را یکی دیگر از اولویتهای استان دانست و ادامه داد: خروج از بیکاری، رکود و رونق اقتصادی در گرو توجه به رشتههای مهارت آموز است تا دانشآموزانی متخصص تحویل جامعه دهیم.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان ادامه داد: توسعه رشته ریاضی فیزیک از دیگر اولویتهای سیستم آموزش و پرورش است در این راستا باید زیرساختها ارتقا یابد.
علیفر عنوان کرد: در مدرسه ۲ نوع آموزش مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد و دانش آموز از رفتار و عملکرد مسئولان مدرسه الگوپذیری میکنند به همین دلیل باید به نحوه آموزش دانش آموزان بسیار توجه کرد.