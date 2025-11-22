رئیس اداره فنی و زیربنایی مدیریت جهادکشاورزی ارومیه گفت:اجرای سیستم‌های نوین آبیاری و آبیاری تحت فشار قطره‌ای، اولین قدم در گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رئیس اداره فنی و زیربنایی مدیریت جهادکشاورزی ارومیه در جریان بازدید از شبکه آبیاری تحت فشار قطره‌ای بالو فاز ۲، اعلام کرد:اجرای سیستم‌های نوین آبیاری و آبیاری تحت فشار قطره‌ای، اولین قدم در گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی است.

در این بازدید که با حضور مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان، پیمانکار و مشاور طرح از شرکت تعاونی آب‌بران بالو انجام شد، رئیس اداره فنی به اهمیت افزایش راندمان آبیاری اشاره کرد و افزود: "با اجرای این سیستم‌ها، راندمان آبیاری از ۳۰ درصد به ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش می‌یابد که به موجب آن، عملکرد و کارایی مصرف آب به شکل چشمگیری بهبود خواهد یافت. "

شبکه آبیاری تحت فشار قطره‌ای بالو فاز ۲ در سطح ۴۵۰ هکتار با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد در حال اجراست و در صورت تأمین اعتبارات لازم، در آینده‌ای نزدیک مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. این پروژه با صرفه‌جویی ۱.۹ میلیون مترمکعب آب در منابع آبی کشور، نقش مهمی در مدیریت منابع آب و توسعه پایدار کشاورزی ایفا خواهد کرد.

مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ارومیه به دنبال تشویق کشاورزان به استفاده از فناوری‌های نوین و بهبود روش‌های آبیاری، بر این باور است که اجرای چنین طرح‌هایی به رونق و افزایش تولید در زمینه کشاورزی کمک شایانی خواهد کرد.