شهر صفی آباد دیار تاریخ و فرهنگ، پسته و معدن میزبان اولین رویداد رسانهای گنجینه ایران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ شهرستان بام و صفی آباد، مهد تاریخ باستان ایران، شهرستان قناتهای پرآب، معادن باارزش سنگ، گچ، سرب و روی و دیار بادام و پستههای خندان میزبانی اولین رویداد هفتههای استانی صداوسیما را برعهده گرفت.
مدیرکل صداوسیمای خراسان شمالی و مدیران شبکه اترک با حضور در فرمانداری این شهرستان کمیته اجرایی این رویداد را فعال کردند
دکتر واعظی این رویداد را فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، ورزشی، کشاورزی و پیگیری خواستههای مردم این شهرستان دانست.
به گفته دکتر واعظی در هفته آخر آذرماه تمام برنامههای تلویزیون، رادیو، خبر و فضای مجازی صداوسیمای استان در اختیار مردم این شهرستان خواهد بود و بخش عمدهای از برنامههای زنده به این شهرستان اختصاص مییابد.
شهر زیرزمینی جهان- بام
امامزادگان حمزه و باباقدرت
۱۴۷ شهید والا مقام
محوطههای تاریخی رباط راونیز و نوروزتپه
آب انبار نادری، روستای گلیم و عروسکهای کرمانجی، آسیابهای بام، پارک ملی سریگل، محصولات کشاورزی در مجاورت کوه شاه جهان از ظرفیتهای این شهرستان است که در این هفته معرفی خواهد شد.