به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ شهرستان بام و صفی آباد، مهد تاریخ باستان ایران، شهرستان قنات‌های پرآب، معادن باارزش سنگ، گچ، سرب و روی و دیار بادام و پسته‌های خندان میزبانی اولین رویداد هفته‌های استانی صداوسیما را برعهده گرفت.

مدیرکل صداوسیمای خراسان شمالی و مدیران شبکه اترک با حضور در فرمانداری این شهرستان کمیته اجرایی این رویداد را فعال کردند

دکتر واعظی این رویداد را فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، ورزشی، کشاورزی و پیگیری خواسته‌های مردم این شهرستان دانست.

به گفته دکتر واعظی در هفته آخر آذرماه تمام برنامه‌های تلویزیون، رادیو، خبر و فضای مجازی صداوسیمای استان در اختیار مردم این شهرستان خواهد بود و بخش عمده‌ای از برنامه‌های زنده به این شهرستان اختصاص می‌یابد.

شهر زیرزمینی جهان- بام

امامزادگان حمزه و باباقدرت

۱۴۷ شهید والا مقام

محوطه‌های تاریخی رباط راونیز و نوروزتپه

آب انبار نادری، روستای گلیم و عروسک‌های کرمانجی، آسیاب‌های بام، پارک ملی سریگل، محصولات کشاورزی در مجاورت کوه شاه جهان از ظرفیت‌های این شهرستان است که در این هفته معرفی خواهد شد.