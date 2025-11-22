فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در پیامی به مناسبت هفته بسیج گفت: تردیدی نیست تفکر مقاومت و فرهنگ بسیجی ملت ایران، موجبات تحقق آرزوی جامعه بشری در رهایی از چنگال سلطه گران و سلطه پذیران روزگار، توأم با زندگی شرافت مندانه و سعادت مند را فراهم خواهد آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل پیام سرلشکر عبداللهی بدین شرح است:

تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است که امروز پس از گذشت چند دهه از حیات پر برکت انقلاب اسلامی، ثمرات حماسه آفرینی ها، فداکاری ها و تلاش های این نهاد ارزشمند انقلابی و مردمی در تمام عرصه ها مشهود است و ملت بزرگ ایران اسلامی آرامش و آسایش امروز را مدیون ایثار و از خود گذشتگی بسیجیانی است که مفسر واقعی واژه ایثار بوده و با الهام از مکتب عاشورایی حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) عزت و آزادگی و شرف انسانی را برای میهن اسلامی به ارمغان آوردند.

اینجانب ضمن عرض تبریک فرا رسیدن هفته بسیج به آحاد بسیجیان مخلص و تجلیل از شهیدان و حماسه سازان این نهاد مقدس و تجدید میثاق با آرمان های نظام و حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)، پشتیبانی همه جانبه قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(صلی الله علیه و آله و سلم) از اهداف عالیه بسیج را در سایه رهبری داهیانه فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) اعلام و تأکید می کنم، تردیدی نیست تفکر مقاومت و فرهنگ بسیجی ملت ایران، موجبات تحقق آرزوی جامعه بشری در رهایی از چنگال سلطه گران و سلطه پذیران روزگار، توأم با زندگی شرافت مندانه و سعادت مند را فراهم خواهد آورد.