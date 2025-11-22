در آیین اختتامیه شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات و صنایع کشاورزی ارومیه، جمعی از گلخانه‌داران پیشرو آذربایجان‌غربی با حضور در غرفه سازمان جهاد کشاورزی استان، موافقتنامه اولیه همکاری با شرکت دانش‌بنیان گروه صنعتی «بهین انرژی» را امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در آیین اختتامیه شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات و صنایع کشاورزی ارومیه، جمعی از گلخانه‌داران پیشرو آذربایجان‌غربی با حضور در غرفه سازمان جهاد کشاورزی استان، موافقتنامه اولیه همکاری با شرکت دانش‌بنیان گروه صنعتی «بهین انرژی» را امضا کردند.

در این آیین، محمدرضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی نیز حضور داشت و تفاهم‌نامه همکاری را امضا کرد.

بر اساس این موافقتنامه و مذاکرات آتی، در صورت دستیابی به توافق‌های نهایی، انرژی خورشیدی برای تأمین برق و آب مورد نیاز گلخانه‌های استان به کار گرفته خواهد شد.

این اقدام نخستین گام در مسیر بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و مدیریت بهینه مصرف انرژی در بخش گلخانه‌ای آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری در تولیدات کشاورزی استان باشد.